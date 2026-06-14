Eine Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv Bern - Die Stimmberechtigten haben den Bevölkerungsdeckel «10-Millionen-Schweiz» abgelehnt. Der Schweizerische Gewerbeverband sgv begrüsst das Ergebnis. Der Entscheid zeigt jedoch, dass das Bevölkerungswachstum viele Menschen beschäftigt. Ignorieren lässt sich diese Realität nicht - jetzt braucht es konsequente Massnahmen im Inland. Das heutige Abstimmungsergebnis ist eine Absage an eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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