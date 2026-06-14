Genf - Vor dem am Montag im französischen Évian-les-Bains beginnenden G7-Gipfel sind am Sonntag im benachbarten Genf Tausende Menschen unter dem Motto "No G7" zu Protesten zusammengekommen. Auf zahlreichen Plakaten waren profeministische und antikapitalistische Botschaften zu sehen. Zudem wurden zahlreiche Schilder mit der Aufschrift "Free Palestine" hochgehalten sowie Palästinenserfahnen geschwenkt.



Die Demonstranten versammeln sich zunächst im "Parc de la Perle du Lac" am Genfer See und zogen dann Richtung Innenstadt, wobei die Demonstrationsstrecke großflächig mit Zäunen gesichert wurde. Die Polizei ist in Genf am Sonntag und in den kommenden Tagen mit einem Großaufgebot im Einsatz, um gegen mögliche Ausschreitungen wie im Jahr 2003, als der G8-Gipfel in Évian tagte, vorgehen zu können. Zahlreiche Läden sind schon seit Tagen in Vorbereitung auf die Proteste verbarrikadiert, wobei in der Genfer Innenstadt zahlreiche Schaufenster mit Sperrholz verkleidet wurden. Auf manchen stehen Aufschriften wie "Kleiner Familienbetrieb" in verschiedenen Sprachen - wohl in der Hoffnung auf die Gnade von etwaigen gewaltsamen Protestlern.



Der G7-Gipfel wird zwar von Frankreich ausgerichtet, aber die 10.000-Einwohner-Stadtgemeinde Évian ist in mehrere Schutzzonen aufgeteilt und weiträumig abgeriegelt, die Anwohner wurden mit Sonderausweisen ausgestattet. Die Proteste verlagerten sich deshalb wie schon 2003 in die Schweiz - wobei neben Genf und Lausanne am Sonntag auch in Städten wie Zürich, St. Gallen, Bern, Luzern, Zug, Basel, Biel oder Aarau Anti-G7-Veranstaltungen stattfanden.





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