Basel - Wer in Basel-Stadt arbeitet und wohnt, kann sich die Steuern künftig direkt vom Lohn abziehen lassen. Das Stimmvolk hat am Sonntag eine entsprechende Änderung des Steuergesetzes angenommen. Somit führt Basel-Stadt als erster Kanton einen Direktabzug ein. Der Entscheid fiel mit 34'312 zu 30'001 Stimmen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Dies entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 53,4 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug rund 65 Prozent. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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