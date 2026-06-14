Bern - Die Pläne für eine Sanierung und Erweiterung des Kunstmuseums Bern haben sich zerschlagen. Das Stimmvolk hat den Projektierungskredit von 15,7 Millionen Franken mit einem Nein-Anteil von 51,8 Prozent abgelehnt. Das teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. Die Gegner setzten sich mit 214'493 Nein- gegen 199'406 Ja-Stimmen durch. Die Stimmbeteiligung betrug 56,7 Prozent. Politiker aus den Reihen von SVP, EDU und GLP hatten das Referendum ergriffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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