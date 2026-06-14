Bern - Der Wechsel von der Armee in den Zivildienst wird erschwert. Die Schweizer Stimmberechtigten haben die Änderung des Zivildienstgesetzes mit 52,5 Prozent angenommen. Weite Teile der Romandie sagten jedoch Nein zur Reform. Gemäss den Schlussresultaten des Bundesamts für Statistik (BFS) sagten zwanzig Kantone oder 17,5 Stände Ja, sechs Kantone oder 5,5 Stände Nein zu höheren Hürden für den Zugang zum Zivildienst. Der Ja-Anteil war in den Kantonen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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