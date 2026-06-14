Vergleich oder Gerichtsurteil? Bei Bayer hängt der Kurs an zwei juristischen Fäden, deren Ausgang Kursziele zwischen 30 und knapp 50 Euro möglich macht. Berenberg erklärt, worauf es jetzt ankommt. Bayer steuert auf wenige entscheidende Wochen zu, die über die Kursrichtung der Aktie maßgeblich mitbestimmen dürften. Die Analysten von Berenberg haben ihr Kursziel für den Leverkusener Konzern leicht angehoben, von 40 auf 40,50 Euro, und bleiben bei ihrer Hold-Empfehlung. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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