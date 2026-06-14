Bern - In der Schweiz wird die Einwohnerzahl und die Zuwanderung nicht nach oben begrenzt. Die SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» ist am Sonntag mit 54,8 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden. 12 Kantone sagten Ja zur Initiative und 14 Nein. Damit verpasste die SVP-Initiative auch das Ständemehr. Die Stimmbeteiligung lag bei 59 Prozent. Viele Nein-Stimmen in StädtenDie Resultate zeigten einen Stadt-Land-Graben und ebenso einen Röstigraben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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