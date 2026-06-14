München (ots) -Deutscher 7:1-Auftaktsieg gegen Mini-Staat Curacao. "Sehr beschwingte" Stimmung nach dem WM-Erfolg: "Houston - wir haben kein Problem", erklärte Kommentator Wolff Fuss. "Verdienter Sieg und wir können noch besser werden", ergänzte Experte Robert Andrich.Findet auch Experten-Kollege Jürgen Klopp: "Du kannst an Dingen arbeiten, du hast Sicherheit bekommen in ein paar Abläufen, die mir total gut gefallen haben. Das ganze Spiel hat mir Spaß gemacht. Für mich war das ein Rundum-Sorglos-Paket." Über Musialas 4:1: "Das ist das Tor, das er gebraucht hat."Thomas Müller hat eine "richtige gute Körper-Sprache" gesehen: "Wir haben alle Tor-Arten gesehen: Standardsituation, gute herausgespielte Schnickschnackschnuck-Tore - da war alles dabei."Julian Nagelsmann war zufrieden, denn sein Team hatte nur eine kurze Schwächephase um die 20.Minute: "Wir hatten ein bisschen so einen Schock nach dem 1:1, da haben wir ein paar Minuten Probleme." Der Bundestrainer zum Gegner: "Curacao hat besser gespielt als ganz Deutschland gedacht hat."Starke Geste von Jürgen Klopp an den Bundestrainer, nachdem die "Noch-Diskussion" zur Mannschaftsaufstellung für einige Unruhe sorgte: "Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden, das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können. Aber es war schon zu spät und ich war im Fernsehen. Das hat gar keine Relevanz. Das hoffe ich, dass das alle verstehen. Was ich festgestellt habe: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich." Danach: Abklatschen der beiden.Manuel Neuer absolvierte sein 20. Spiel bei der 5. WM: "Es ist für mich auch wieder ein erstes Spiel, als würde es die erste WM sein."Nachfolgend die Stimmen und Clips vom deutschen WM-Auftakt gegen Curacao. Bitte bei Verwendung MagentaTV als Quelle angeben. Alle WM-Spiele gibt es nur bei MagentaTV live, jetzt noch 41 exklusiv. Heute noch live: Niederlande gegen Japan ab 22 Uhr, ab 00.30 Uhr beginnt Elfenbeinküste gegen Ecuador, die beiden nächsten deutschen Gruppen-Gegner."Das Unwort meines Jahres ist: noch! Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können!"Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte, sagt "Sorry" zu Julian Nagelsmann: "Ich muss eine Sache sagen, die Zeit müssen wir noch haben, weil wir so viel übers Team gesprochen haben. Thomas und ich fühlen uns auch als "Part of the Team." Absolut. Aber wir sind auf eurer Seite. Das Unwort meines Jahres habe ich bereits gefunden, das ist 'noch'. Ich hätte mir dafür aufs Maul hauen können. Aber es war schon zu spät und ich war im Fernsehen. Das hat gar keine Relevanz. Das hoffe ich, dass das alle verstehen. Was ich festgestellt habe: Ich werde übermorgen 59 und bin immer noch dämlich. Das ist einfach passiert. Wir sind komplett auf eurer Seite Was auch immer ihr damit macht, aber nichts kommt von uns, das den Ablauf hier stören soll." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=M2RrRk9uYmxVWmVhYnVRRVVENzFZanJzNDZiM2s0RzlWRDhMR2huSmUxaz0=Julian Nagelsmann über den Zusammenhalt des DFB-Teams: "Das Miteinander auf dem Platz, aber auch außerhalb, ist schon außergewöhnlich. Ein Auftaktsieg ist immer wichtig, der Start in ein Rennen ist immer wichtig."Zum Outfitwechsel: "Das habe ich nur an, weil es bequemer ist als eine lange Hose. 1. Halbzeit, das Polo-Shirt ist sehr, sehr warm, deswegen etwas Frisches." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dG9uWkpNc051UExVLzFIakhaWEluNm13ZXNaNC95eXdCNW80TGx4UjZKQT0=Angeschlagen? Jamal Musiala fasste sich in der 2. Halbzeit mehrfach an die Oberschenkelmuskulatur. Julian Nagelsmann reagiert auf das Befinden des Offensivspielers: "Es ist alles gut, er hat sich beschwert bei der Auswechslung. Wir haben ihn nicht deswegen runtergeholt, sondern, weil wir auch andere Spieler im Kader belohnen wollen, wie Deniz Undav. Ich habe nichts Gegenteiliges gehört." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UTlYWUgzVkU3ZW95dzg3M1owTW5CRUk0TW5DZU5ESXJack50Z1dOUnFjZz0=Manuel Neuer, Nationalspieler, nach seinem 20.WM-Spiel in seiner 5.WM: "Die Spielfreude war da, jeder, der eingewechselt wurde hat Energie gebracht. Man sieht die Geschlossenheit in der Mannschaft. Das war nicht Brasilien im Halbfinale, sondern Curacao im Eröffnungsspiel, aber man muss immer einen guten Start haben und den haben wir heute gehabt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=d1BQTDBFSkM2T2ZoUy9CbHkySCswWVgvdU5HWGZEeXZaS3lTNm1JUjd3dz0=Zu seiner 5.WM-Teilnahme: "Es ist für mich auch wieder ein erstes Spiel, als würde es die erste WM sein. So gehe ich das an. Entweder liebt man den Fußball oder nicht. Deswegen ist es etwas ganz Besonderes für mich dieses Turnier zusammen mit der Mannschaft gestartet zu haben. Ich bin guter Dinge für die nächsten Spiele."Kai Havertz, 2 Tore gegen Curacao: "Das sollte uns viel Selbstbewusstsein geben für die nächsten Wochen. Wenn man sieht, wie die Jungs reinkommen und die anderen den Platz verlassen, das ist top. Das zeigt, dass wir ein Team sind und wir über die Wochen auch noch mehr zusammenrücken. Das war ein guter Start." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aFZUV0pROURydFdmL2RKc1VDNE9HT0VUNUZUb0c3UmRNYWR6VHlBTSs5OD0=Nathaniel Brown, Torschütze zum 5:1: "Das ist unbeschreiblich, hier in meinem ersten WM-Spiel zu treffen. Meine Familie ist da. Auch wie die Jungs mit mir gejubelt haben. Das ist unglaublich."...was seine Mitspieler zu ihm gesagt haben: "Einfach Glückwunsch, dass ich so weitermachen soll, dass ich mir das verdient habe, dass ich jetzt weiterarbeiten soll. Einfach weitermachen."...wie zufrieden er mit dem Spiel ist: "Eigentlich sehr. Wir haben 7 Tore gemacht. Natürlich, das Gegentor war unnötig. Aber das gehört dazu. Vielleicht hat uns das gutgetan, dass wir aufwachen. Nach dem 1:1 haben wir es gut gemacht. Da bin ich auch stolz auf die Mannschaft, dass wir den Kopf nicht haben hängen lassen, sondern weitergemacht haben, dann das 2:1, 3:1. Und dann haben wir sehr gut gespielt."...was man aus diesem Auftakt mitnehmen kann, auch wenn Curacao nicht der absolute Gradmesser ist: "Das tut uns gut, dass wir so viele Tore geschossen haben. Jetzt müssen wir weiter an den Schwächen arbeiten." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cnZKOW1tVHRUUTZja04xTCt1a1ZzK3crRU85dGR6aGYzN3lpT09YNXB3RT0=Deutschland siegt zum Auftakt gegen Curacao mit 7:1. Thomas Müller ist zufrieden: "Super zufrieden mit der Körpersprache, mit der Art und Weise, wie sie miteinander agieren auf dem Platz. Das hat viel Freude gemacht."Jürgen Klopp pflichtet bei: "Das ganze Spiel hat mir Spaß gemacht, mit all den positiven und den wenigen nicht so positiven Dingen. Es war ein top Einstand ins Turnier. Du kannst an Dingen arbeiten, du hast Sicherheit bekommen in ein paar Abläufen, die mir total gut gefallen haben. Für mich war es ein Rundum-sorglos-Paket." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QmEwN09oWTJlQVROL0RjK2l6ZTB3SmRsUGg3bmxjdXdBZ3ZnVk5rN1ovbz0=Thomas Müller, MagentaTV-Experte, weiter: "Wenn du siehst, wir haben auch ein bisschen Fragen gestellt, in Richtung: Wer macht die Tiefe links? Wer macht die Tiefe rechts? Flo (Wirtz) ist diszipliniert außen geblieben. Wir haben die tiefen Laufwege von den Offensiven gesehen, von Jamal (Musiala), von Kai (Havertz). Wir haben gesehen, dass Felix auch die Tiefe anbietet und den Strafraum besetzt. Das waren für mich ein bisschen Fragezeichen. Das ist das eine. Das andere ist, was du nicht in der Kamera siehst, wie sie miteinander agieren. Bestes Beispiel: Toni Rüdiger, viel diskutiert. Man sieht dieses Binnenklima. Er geht zu Schlotterbeck hin und gibt ihm noch einen Hinweis, bevor er eingewechselt wurde, nicht wo alles Schönwetter war, sondern dieses Binnenklima. Das musst du von der mentalen und menschlichen Seite auch ohne Augenbrauen hochziehen wie Carlo Ancelotti. Die Mannschaft lebt, die steht. Und das macht mir Freude, zuzuschauen und gibt auch gegen bessere Gegner Hoffnung, dass es dann auch läuft." Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=ZHhqQ2FyZC9VcmNLOHZmQm5NOTdJeUpwSmRPcXBiaUhvZGV3bGhyVU9GMD0="Mal zusammensetzen" schlägt Völler den Experten Müller und Klopp vor: "Das tut eigentlich schon ganz gut"Rudi Völler, DFB-Sportdirektor: "Ich verfolge viele Spieler, die ich auch trainiert habe oder die unter mir bei Bayer Leverkusen gespielt haben. Auch Thomas ist jetzt so ein bisschen ein Suchender. Jetzt macht er ein bisschen was für euch, als Kommentator, als Co-Kommentator. Was macht er als nächsten Schritt? Er wird noch ein Jährchen bei den Amis spielen. Wie geht es dann weiter? Da haben wir ein bisschen schwadroniert, diskutiert, mach den Trainerschein. Was wichtig ist, das meine ich wirklich ernst - das ist bei euch ein bisschen schwieriger, ihr seid mehr für die Komik zuständig. Deshalb muss ich immer ein bisschen aufpassen. Aber das ist ernst: Egal was du machst, um einen kleinen Trainerschein zu machen, um ein bisschen mehr zu verstehen. Wir haben ja alle das Gefühl, wir wissen alles im Fußball, wenn man lange dabei ist. Wenn man dann nochmal einen Trainerschein macht und hinter den Kulissen etwas mitbekommt. Das hilft, egal was du dann später machst. Jürgen ist ein wunderbares Beispiel, mit der Karriere, die er gemacht hat."Jürgen Klopp, MagentaTV-Experte: "Wir setzen uns mal zu dritt hin, wenn er den MLS Cup 2029 gewonnen hat und sagen Thomas, was er machen soll. Ich habe das Gefühl, er ist ein guter Zuhörer. Er redet auch gerne. Aber zuhören kann er auch sehr, sehr gut."Thomas Müller, MagentaTV-Experte: "Ich stelle Fragen."Rudi Völler, DFB-Sportdirektor: "Vielleicht haben wir die Gelegenheit, dass wir an einem Tag - wir sind hoffentlich lange hier - dass wir uns nochmal zusammensetzen und ein paar grundsätzliche Dinge besprechen. Das tut eigentlich schon ganz gut."Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTV(alle Infos zum Programm und weitere Infos zu Inhalten gibt's auch hier: www.magenta.tv)Montag, 15.06.2026ab 00.30 Uhr: Vorberichte Elfenbeinküste - Ecuadorab 00.50 Uhr: Elfenbeinküste - Ecuadorab 03.30 Uhr: Vorbericht Schweden - TunesienEXKLUSIV ab 03.50 Uhr: Schweden - Tunesienab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 16.30 Uhr: Vorberichte Spanien - Kap Verdeab 17.50 Uhr: Spanien - Kap Verdeab 20.30 Uhr: Vorberichte Belgien - Ägyptenab 20.50 Uhr: Belgien - Ägyptenab 23.30 Uhr: Vorberichte Saudi-Arabien - Uruguayab 23.50 Uhr: Saudi-Arabien - UruguayDienstag, 16.06.2026ab 02.30 Uhr: Vorberichte Iran - Neuseelandab 02.50 Uhr: Iran - Neuseelandab 07.00 Uhr: Breakfast Clubab 19.30 Uhr: Vorbericht Frankreich - SenegalEXKLUSIV ab 20.50 Uhr: Frankreich - Senegalab 23.30 Uhr: Vorberichte Irak - NorwegenEXKLUSIV ab 23.50 Uhr: Irak - NorwegenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6294009