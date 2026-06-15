Im aktuellen Marktumfeld mit korrigierenden Rohstoffpreisen lohnt sich der Blick auf stabile und wachstumsstarke Unternehmen im Sektor. Viele Bewertungen sind auch wegen des Kriegs am Persischen Golf und der Diskussion um Zinserhöhungen zurückgekommen. Dennoch verdienen die meisten Unternehmen prächtig. Das erste Quartal zeigte Rekordwerte bei Cashflows und Gewinnen. Zudem kommt hinzu, dass viele Unternehmen ihre Bilanz in den vergangenen Jahren bereinigt haben und nun eine Netto-Cashposition aufweisen. Das sind die perfekten Voraussetzungen, damit die Aktien im nächsten Aufschwung wieder abheben. Wir blicken heute deshalb auf die Papiere von Pan American Silver, Strategic Resources und AngloGold Ashanti.
Enthaltene Werte: US0351282XXX,CA86277X4093,CA6979001089Den vollständigen Artikel lesen ...
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