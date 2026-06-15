Der Goldmarkt steht derzeit im Schatten des Kriegs am Persischen Golf und des Börsengangs von SpaceX. Der Fokus der Investoren hat sich verschoben. Doch das bietet eben Chancen für antizyklische Investments. Im Goldsektor sind die Bewertungen teils deutlich zurückgekommen. Dabei sind die strukturellen Trends intakt, wie jüngst die Citigroup in einer ausführlichen Studie schrieb. Demnach bestätigten deren Rohstoffanalysten ihr Kursziel für Gold auf Sicht von 6 bis 12 Monaten von 5.000 USD. Der langfristige Aufwärtstrend werde durch strukturelle Veränderungen wie die anhaltende Dedollarisierung, die Verschiebung globaler Lieferketten und Handelswege sowie die Goldkäufe durch weltweite Zentralbanken gestützt. J.P. Morgan und die Bank of America sind noch bullischer und sehen den Unzenpreis bei 6.000 bis 6.300 USD bis Jahresende. Lahontan Gold dürfte von diesen Entwicklungen massiv profitieren. Denn die Kanadier wollen bereits in einem Jahr mit dem Neubau der historischen Santa Fe-Mine in Nevada beginnen. Auf dem Weg dahin sollte es zu einer Neubewertung der Aktie kommen.
Enthaltene Werte: CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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