von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Erni, der weltweit steigende Absatz von Elektroautos erhält nach einer Studie der Internationalen Energieagentur (IEA) durch die anhaltende Blockade der Strasse von Hormus einen zusätzlichen Schub. Gemäss IEA könnten Elektroautos dieses Jahr fast 30 Prozent aller weltweit verkauften Autos ausmachen. Welchen Anteil haben die gestiegenen Ölpreise durch den Irankrieg an dieser Entwicklung? Christoph Erni: Der Iran-Konflikt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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