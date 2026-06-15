Nach dem Scheitern des deutsch-französischen Kampfjet-Vorhabens FCAS wächst nun auch die Unsicherheit beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS. Rheinmetall-Chef Armin Papperger sieht zwar noch keine endgültige Entscheidung, macht aber klar: Ein Rückzug Frankreichs ist keineswegs ausgeschlossen.Anlass zur Sorge gibt aus seiner Sicht vor allem die unklare Finanzierungsfrage. Laut Papperger steht das endgültige Budget für MGCS weiter nicht fest. Sollte Frankreich die Mittel deutlich reduzieren, dürfte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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