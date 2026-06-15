Zürich - Das Rahmenabkommen im Nahostkrieg zwischen den USA und dem Iran lässt Anleger aller Assetklassen am Montag aufatmen - auch am Devisenmarkt. So fällt der US-Dollar etwas zurück. Mit Kursen von aktuell 0,7928 Franken kostet der Greenback knapp einen halben Rappen weniger als noch am Freitag im späten Handel. Auch das Euro/Dollar-Paar ist seit Freitagabend gestiegen und notiert nun bei 1,1619 nach 1,1574 am Freitag. Das Euro/Franken-Paar hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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