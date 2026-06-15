Zürich - Der vom Flughafen Zürich entwickelte Noida International Airport in der Grossregion Dehli hat heute den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Mit dem ersten Linienflug von Indigo aus Lucknow sei der reguläre Passagierbetrieb gestartet worden, teilte die Gesellschaft am Montag mit. In den kommenden Monaten soll der Flugbetrieb mit weiteren Airlines schrittweise ausgebaut werden. Der Hochlauf erfolge allerdings in einem anspruchsvollen Umfeld, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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