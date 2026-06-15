Der KI-Boom treibt längst nicht mehr nur die Nachfrage nach KI-Prozessoren. Bei Infineon rückt ein Effekt in den Vordergrund, der bereits den letzten großen Halbleiterzyklus geprägt hat. Seit unserem jüngsten Update vor gut einem Monat hat die Aktie von Infineon weitere 31% zugelegt, obwohl es zum Ende der vergangenen Woche einen deutlichen Rücksetzer um gut 16% gab. Im Zeitraum seit Ende März ist der Kurs in der Spitze sogar um 142% gestiegen. Getrieben wurde die Rally durch deutlich gestiegene Umsatz- und Gewinnschätzungen sowie zum Teil massiv erhöhte Kursziele der Analysten. Trotzdem zählt Infineon am deutschen Markt mit einem 12-Monats-Forward-KGV von 34 zu den Aktien mit dem höchsten Bewertungsaufschlag auf ihren langfristigen Durchschnitt (10 Jahre: 20; 5 Jahre: 18). Die Gewinn-Multiples liegen mittlerweile auf und zum Teil auch über den Bewertungen während des bislang letzten großen Halbleiteraufschwungs in den Jahren 2020/21. Damals gerieten die Lieferketten zunächst durch stark steigende Nachfrage nach PCs, Smartphones und Spielkonsolen unter Druck. Standardchips wurden knapp, obwohl die Nachfrage nach Autos und Industrieanlagen noch kaum anzog. Erst später griff die Knappheit auf Automobil- und Industriekunden über. Die Unternehmen bestellten ...

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