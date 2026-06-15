Zürich - Die Börsenbetreiberin SIX führt am 22. Juni eine Alternative zum Schweizer Leitindex SMI ein. An diesem Tag treten der neue gleichgewichtete SMI sowie weitere neue und angepasste Aktienindizes in Kraft, wie SIX am Montag mitteilte. Die Änderungen werden nach Börsenschluss am 19. Juni umgesetzt. Veröffentlicht wurden dazu die definitiven Überprüfungslisten für mehrere Indizes. Dazu zählen neben dem SMI Equal Weighted Index auch der neue Nachhaltigkeitsindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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