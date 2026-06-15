Aufbauend auf der Einführung von Claude erweitert Smartsheet den Zugang zu weiteren KI-Plattformen für Unternehmenskunden

Neuer Smart Assist bietet Power-Usern denselben Arbeitskontext direkt in der Smartsheet-Plattform

Smartsheet erweitert sein KI-Ökosystem: Unternehmenskunden können ab sofort Microsoft Copilot, ChatGPT und Google Cloud Gemini Enterprise mit Smartsheet verbinden. Damit ergänzt das Unternehmen die bestehende Integration mit Claude von Anthropic. Zusätzlich stellt Smartsheet mit Smart Assist einen neuen KI-Assistenten vor, der direkt in die Plattform integriert ist. Unternehmensteams erhalten damit Zugriff auf denselben tiefgehenden, aktuellen Arbeitskontext entweder innerhalb von Smartsheet oder über die von ihnen genutzten KI-Tools.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260611519802/de/

Smartsheet announced the addition of ChatGPT, Microsoft Copilot and Google Cloud Gemini Enterprise connections for its MCP Server, joining existing support for Anthropic's Claude.

Arbeitskontext als entscheidender Faktor

Während die meisten KI-Integrationen lediglich grundlegenden Lesezugriff bieten, ohne wirklich zu verstehen, wie Arbeit durch ein Unternehmen fließt, hat Smartsheet seinen MCP-Server anders konzipiert. Basierend auf 20 Jahren operativer Daten verbindet er KI-Assistenten mit aktuellen Arbeitsdaten, sodass Teams ein vollständiges Bild davon haben, wie Arbeit tatsächlich abläuft. Dadurch liefert die KI nicht länger generische Zusammenfassungen, sondern umsetzbare Antworten. Smart Assist funktioniert auf dieselbe Weise: aktuelle Plattformdaten werden innerhalb von Smartsheet bereitgestellt. Unabhängig davon, über welche Oberfläche Teams arbeiten, bleibt die zugrunde liegende Intelligenz dieselbe.

"Der Zugriff auf KI ist heute nicht mehr das zentrale Problem von Teams. Es ist vielmehr, dass ihre KI den tatsächlichen Arbeitskontext eines Unternehmens nicht versteht", erklärt Pratima Arora, Chief Product and Technology Officer bei Smartsheet. "Die heutigen Assistenten machen Einzelpersonen innerhalb eines Systems schneller. Aber Unternehmen arbeiten nicht so sie entwickeln, starten und transformieren über Teams und Systeme hinweg gleichzeitig. Dieser Kontext existiert in Smartsheet, weil dort die Arbeit stattfindet. Durch die Integration gängiger KI-Assistenten können Teams Entscheidungen treffen, anstatt nach Informationen zu suchen."

Starke Dynamik

Seit Einführung der Smartsheet-MCP- und Claude-Integration im März waren die Ergebnisse unmittelbar sichtbar. Mit den heute angekündigten Integrationen von Microsoft Copilot, ChatGPT und Google Cloud Gemini Enterprise können Unternehmensteams nun jede KI-Aktion über jedes KI-Tool ausführen ohne Anbieterbindung, ohne von vorne beginnen zu müssen und ohne den kontinuierlich wachsenden Wissensbestand der Arbeitsdaten zu verlieren. Die frühen Nutzungszahlen sprechen für sich:

Mehr als 22.000 eindeutige Benutzer und 3 Millionen KI-Aktionen seit März: Die Nutzung ist seit der ersten Woche nahezu um das Neunfache gestiegen von weniger als 1.000 aktiven Benutzern pro Woche auf mehr als 9.000. Die Anzahl der Tool-Aufrufe stieg von 42.000 auf mehr als 700.000 pro Woche. Allein in den ersten zehn Tagen im Juni wurden mehr als 860.000 KI-Aktionen durchgeführt. Am 9. und 10. Juni waren 1.767 bzw. 1.825 Organisationen an einem einzigen Tag aktiv.

Nutzung ist seit der ersten Woche nahezu um das Neunfache gestiegen von weniger als 1.000 aktiven Benutzern pro Woche auf mehr als 9.000. Die Anzahl der Tool-Aufrufe stieg von 42.000 auf mehr als 700.000 pro Woche. Allein in den ersten zehn Tagen im Juni wurden mehr als 860.000 KI-Aktionen durchgeführt. Am 9. und 10. Juni waren 1.767 bzw. 1.825 Organisationen an einem einzigen Tag aktiv. Arbeit, die vorankommt: Fast jede dritte KI-gesteuerte Aktion erstellt, aktualisiert oder ändert aktive Arbeit ein Beleg dafür, dass vernetzte KI nicht nur Antworten, sondern Ergebnisse liefert.

Fast jede dritte KI-gesteuerte Aktion erstellt, aktualisiert oder ändert aktive Arbeit ein Beleg dafür, dass vernetzte KI nicht nur Antworten, sondern Ergebnisse liefert. Einführung in großem Maßstab: In den letzten 30 Tagen sind fast 3.000 neue Unternehmen hinzugekommen, wobei jede Woche rund 700 neue Unternehmen den Server entdecken.

"Wir sind auf komplexe, technische Bauprojekte spezialisiert vom Bau großer Rechenzentren bis hin zu hochmodernen Gesundheitseinrichtungen", sagt Matthew Feagin, Regional Operations Leader bei DPR Construction. "Tausende Menschen sind an diesen Projekten beteiligt und Smartsheet ist das Rückgrat für das Management der dynamischsten Prozesse. Mit dem Smartsheet-MCP-Server können unsere Teams jetzt sicher eine Verbindung zu ihren bevorzugten KI-Tools herstellen, um Workflows zu erstellen, Ideen zu testen und Antworten in natürlicher Sprache zu erhalten und das in einem Bruchteil der Zeit. Unsere Mitarbeitende im Außendienst können ganz einfach maßgeschneiderte Smartsheet-Lösungen für ihre spezifischen Herausforderungen entwickeln, Probleme schneller lösen und Fehler reduzieren."

Arbeiten, wo Ihre Teams arbeiten

Wenn Unternehmensteams bevorzugt direkt in Smartsheet arbeiten, können Kunden jetzt Smart Assist verwenden, einen neuen KI-Assistenten, der direkt in die Plattform integriert ist. Stellen Sie eine Frage, beschreiben Sie eine Aufgabe und erhalten Sie Antworten basierend auf dem tatsächlichen Arbeitsverlauf ohne Smartsheet zu verlassen. Gemeinsam mit den kürzlich eingeführten Smart Columns und AI Dashboard Builder stellt Smart Assist sicher, dass relevante Informationen überall dort verfügbar sind, wo Teams arbeiten egal, ob innerhalb von Smartsheet oder über die bereits genutzten KI-Tools.

Für Entwickler, die diese Konnektivität noch weiter ausbauen möchten, hat Smartsheet zudem CLI Agent Power Tools veröffentlicht, ein kostenloses Open-Source-Toolkit mit sechs Claude Code-Agenten, das speziell für den MCP-Server entwickelt wurde und kostenlos verfügbar ist.

Verfügbarkeit

Smart Assist, der Smartsheet-MCP-Server und die Integrationen für Anthropic Claude und Google Cloud Gemini Enterprise sind ab sofort für alle Kunden verfügbar. Die Integrationen für Microsoft Copilot und ChatGPT sind aktuell für alle US-Kunden verfügbar und werden in Kürze auch für Kunden in APJ und EMEA bereitgestellt.

Alle Funktionen basieren auf derselben Governance-Grundlage und bieten Ihrer IT-Abteilung die nötige Kontrolle, um KI sicher im gesamten Unternehmen einzusetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter smartsheet.com/ai.

Über Smartsheet

Smartsheet vereint Menschen, Daten und KI, um Strategien in messbaren Unternehmenserfolg zu überführen. Smartsheet bietet Unternehmen die erforderliche Geschwindigkeit, Governance und Zuverlässigkeit, um komplexe Aufgaben über Portfolios, Betriebsabläufe und IT-Bereiche hinweg in einem einzigen, sicheren System auszuführen. Millionen von Benutzern arbeiten schneller, reduzieren Risiken und steigern ihren ROI mit Zuversicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.smartsheet.com.

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Lisa Henthorn

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