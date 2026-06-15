© Foto: Lev Radin - ZUMA Press WireElon Musk hat das nächste irre Ziel gesetzt: SpaceX soll bis 2030 eine Billion US-Dollar Umsatz schaffen. Selbst bullishe Analysten liegen weit darunter.Nur wenige Tage nach dem größten Börsengang der Geschichte legt Elon Musk die Messlatte für SpaceX noch einmal deutlich höher. Der Unternehmer erklärte auf seiner Plattform X, dass sein Raumfahrt- und Satellitenkonzern bereits 2030 einen Jahresumsatz von rund einer Billion US-Dollar erzielen könnte. "Und ich wäre überrascht, wenn der Umsatz 2031 nicht über 1 Billion US-Dollar liegen würde", schrieb Musk. Die Prognose liegt weit über den Erwartungen der Wall Street. Morgan Stanley rechnet bis 2030 mit einem Umsatz von rund 330 Milliarden …
Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US02079K3059,US5949181045,US67066G1040,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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