Zürich - MoneyPark, der Spezialist für Hypotheken und Immobilien in der Schweiz, hat am Montag seine aktuelle Einschätzung der Hypothekarzinsen für Juni 2026 veröffentlicht. Das Wichtigste in Kürze: Der starke Franken schirmt die Schweiz weiterhin von bedeutenden Preisanstiegen und hohen Inflationserwartungen ab und entsprechend haben sich die Zinsen im vergangenen Halbjahr kaum erhöht. International mehren sich die Anzeichen für ein strukturell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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