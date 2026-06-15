Die Papiere von Meta Platforms haben in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren und blieben damit hinter dem Gesamtmarkt zurück. Dennoch sprechen zahlreiche operative Kennzahlen dafür, dass der Kursrückgang die langfristigen Perspektiven des Tech-Konzerns derzeit nur unzureichend widerspiegelt. Meta zählt weiterhin zu den wichtigsten Akteuren im Bereich künstlicher Intelligenz. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 18 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de