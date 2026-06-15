Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten hat sich im Mai etwas verbessert. Jedoch verharrt die Konsumentenstimmung weiterhin klar im negativen Bereich. Konkret stieg der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung im Mai 2026 gegenüber dem Vormonat um 1,9 Punkte auf -38,1 Punkte, wie das Seco am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Mai vor einem Jahr lag der Index um 1,6 Punkte tiefer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab