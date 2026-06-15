Neuenburg - In der Schweiz konnten die Produzenten und Importeure im Mai etwas aufatmen. Sinkende Preise für Erdöl, Erdgas sowie Elektrizität sorgten für sinkende Produzenten- und Importpreise. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) fiel gegenüber April um 0,4 Prozent auf 100,1 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Der Produzentenpreisindex kam um 0,4 Prozent und der Importpreisindex um 0,3 Prozent zurück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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