Norderstedt - Russland aus dem SWIFT-System auszusperren - das galt im Februar 2022 als schärfste Finanzwaffe, die der Westen aufbieten konnte. Vier Jahre später offenbart die Bilanz ein erstaunliches Bild: Russland handelt, zahlt und investiert. Nur nicht mehr in Dollar oder Euro. Stattdessen schuf Moskau im Rekordtempo ein alternatives Währungsnetzwerk, das den globalen Finanzordnungen viel mehr abverlangt als diese dachten. Vom Dollar zum Rubel: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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