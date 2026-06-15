Luxemburg - Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat die Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran begrüßt.



"Ich glaube, es gibt eine ernsthafte Bereitschaft auf beiden Seiten, diese Waffenruhe jetzt wirksam werden zu lassen und diese Chance jetzt zu vertieften Verhandlungen in den nächsten 60 Tagen auch Wirklichkeit werden zu lassen", sagte Wadephul am Montag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Luxemburg. "Ich kann alle Seiten nur aufrufen, diese Chance nicht verstreichen zu lassen."



Das gelte auch für den Libanon, fügte der Minister hinzu. "Der Iran muss jetzt auf die Hisbollah so einwirken, dass auch sichergestellt ist, dass es keine weiteren Attacken auf Israel gibt. Und für Israel gilt dann eben auch, dass es keinen Anlass gibt, Angriffe im Libanon zu fahren oder auszuüben." Es sei eine "Chance für die gesamte Region" und diese sollte man jetzt gemeinsam miteinander ergreifen.



Zu Details der Vereinbarung konnte sich Wadephul derweil noch nicht äußern. Man werde "sehr interessiert in den nächsten Tagen verfolgen, woraus die Substanz dieser Einigung besteht", sagte er. "Ich denke, Gewissheit werden wir erst am Freitag haben." Für die Europäer sei es wichtig, dass die wesentlichen Ziele erreicht werden, die man immer wieder formuliert habe. "Es muss klar sein, dass die Straße von Hormus für die Schifffahrt wieder frei befahrbar ist, und zwar ohne jede Einschränkung." Zudem müsse gewährleistet sein, dass vom Iran keine weitere Gefahr ausgehe und insbesondere keine nukleare Bewaffnung in der Zukunft zu befürchten sei, sagte der CDU-Politiker.





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