Chur - Repower hat entschieden, das Projektgenehmigungsgesuch für das Wasserkraftprojekt Chlus einzureichen. Damit erreicht eines der bedeutendsten Wasserkraftprojekte der Schweiz einen nächsten Meilenstein. Ein definitiver Bauentscheid ist damit noch nicht verbunden. Repower bekräftigt die Weiterführung des Projekts Chlus und hat die Einreichung des Projektgenehmigungsgesuchs beim Kanton Graubünden beschlossen. Repower führt das Projekt damit mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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