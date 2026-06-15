Was wäre, wenn der Bau-Wochenbericht freitags keine zwei Stunden mehr kosten würde? Die Software TabTool PV Construction entlastet EPC-Teams durch schlanke digitale Prozesse. Ein Praxisbeispiel von greentech zeigt, wie die Lösung zudem für Transparenz zwischen Baustelle und Büro sorgt. Sommer bedeutet für EPC-Teams: auf Hochtouren laufende Baustellen, enge Zeitfenster, viele Gewerke parallel im Einsatz. Gerade jetzt werden fragmentierte Prozesse zum Risiko: Excel-Tabellen, die nicht überall aktuell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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