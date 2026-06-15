Stromabnahmeverträge (PPAs) funktionieren in Deutschland bislang vor allem für große Abnehmer. Wer hohe Strommengen abnimmt, ein gutes externes Rating vorweisen kann und über eine professionelle Strombeschaffung verfügt, kann langfristige Grünstromverträge abschließen. Für viele mittelständische Unternehmen gilt das nicht. Sie brauchen planbare Strompreise genauso dringend - wenn nicht noch dringender - wie die großen Konzerne, kommen aber an klassische PPAs kaum heran. Damit entsteht eine gefährliche Versorgungslücke. Erneuerbarer Strom wird über PPAs zwar grundsätzlich handelbar, aber nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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