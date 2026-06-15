Von Daleep Singh, Chief Global Economist & Robert Sockin, Chief U.S. Economist bei PGIM Die US-Wirtschaft entwickelt sich weiterhin überdurchschnittlich gut, das Wachstum liegt über dem langfristigen Trend, die Inflation liegt über dem Zielwert und nun entspannt sich auch der Arbeitsmarkt. All diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Fed ihre Geldpolitik restriktiver gestalten dürfte. Infolgedessen hat PGIM seinen aktuellen Ausblick auf die Fed ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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