Die Rheinmetall-Aktie fällt zum Wochenauftakt ein weiteres Mal zeitweilig unter die Kursmarke von 1.200 €. Was drückt auf den Kurs des deutschen Rüstungskonzerns und gelingt Rheinmetall denn überhaupt kein Kursaufschwung mehr? Ein weiteres Großprojekt vor dem Aus Hintergrund für den Kursverlust der Rheinmetall-Aktie zum Wochenbeginn sind gleich zwei schlechte Nachrichten: die Entspannung im Nahen Osten und Sorgen um ein europäisches Rüstungsgroßprojekt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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