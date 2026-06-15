Seit Tesla in China schärfer überwacht, ob Fahrer:innen mit eingeschaltetem FSD-System aufmerksam sind, boomen dort Angebote, das Ganze zu umgehen. So kommen etwa Plastikköpfe in der Größe von Tischtennisbällen zum Einsatz. Doch es gibt auch Kritik. Im Oktober 2025 hatte Tesla in China über ein Softwareupdate die Überwachung der Insassen per Fahrzeugkamera aktiviert. Damit soll sichergestellt werden, dass sich Tesla-Fahrer:innen auch mit eingeschaltetem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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