FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 570 (480) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 950 (980) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SOFTCAT TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1950 (1550) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 150 (155) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1200 (900) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES HALMA TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4550 (4450) PENCE - GOLDMAN CUTS ABERDEEN GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 250 PENCE - GOLDMAN CUTS AJ BELL TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 555 (565) PENCE - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13220 (13070) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 350 (345) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 251 (511) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 70 PENCE - JPMORGAN CUTS VISTRY TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 210 PENCE - JPMORGAN RAISES EVOKE PRICE TARGET TO 52 (34) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 980 (1300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 475 (600) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
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