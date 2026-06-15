Die Remeha GmbH bringt diesen Sommer die Kaskadenregelung Confida 10 auf den Markt. Das Gerät steuert bis zu drei Außeneinheiten des Typs Confida MB 400 und erschließt damit Mehrfamilienhäuser mit bis zu zwölf Wohneinheiten für Wärmepumpen-Systeme. Für TGA-Planer und SHK-Fachbetriebe eröffnet das neue Planungsoptionen jenseits klassischer Großgeräte. Confida 10 steuert bis zu drei Außeneinheiten Luft-Wasser-WärmepumpenDie Regelungseinheit Confida 10 koordiniert bis zu drei Außeneinheiten des Typs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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