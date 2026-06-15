Nun also doch. Nach unzähligen ergebnislosen Ankündigungen einigten sich die USA und der Iran offenkundig auf ein erstes Abkommen, um die Lage im Nahen Osten zu stabilisieren. Die Aktienmärkte feiern die Einigung mit einem Kursanstieg. Auch Gold und Silber atmeten einmal kräftig durch. Die Ölpreise reagierten auf eine sich nun stärker abzeichnende Öffnung der Straße von Hormus erwartungsgemäß mit einem Rückgang. Anleiherenditen kamen ebenfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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