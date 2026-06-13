© Foto: adobe.stock.comDer Goldpreis stand zuletzt enorm unter Druck. Von allen Seiten prasselten die negativen Nachrichten auf das Edelmetall ein. Die Lage ist fragil. Und nun kommt auch noch die Fed!Aktuelle Goldpreisentwicklung - Edelmetall mit einem Bein im Chaos Der Goldpreis geriet zuletzt noch einmal massiv unter Druck. Unter der Woche befeuerten vor allem die veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten für Mai die Zinsängste. Die US-Erzeugerpreise brachten auch keine spürbare Entspannung. Gold kam daraufhin ins Rutschen. Kurzzeitig gerieten dabei die 4.000 US-Dollar in den Fokus. Auch der Silberpreis sah sich einem kräftigen Rücksetzer ausgesetzt. Ein Metall präsentiert sich hingegen unverändert in …
Enthaltene Werte: CA0084741085,CA4969024047,US6516391066,EU0009652759,XD0002747026,XD0002746952,XD0009982303,XC0009656965,CA06849F1080Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE