Zürich - Der vom Flughafen Zürich entwickelte Noida International Airport in der Grossregion Dehli hat den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Der reguläre Passagierbetrieb startete am Montag mit dem ersten Linienflug der Fluggesellschaft Indigo aus Lucknow. Die Anleger reagieren erfreut. Die Hauptstadtregion Indiens sei eine der am schnellsten wachsenden Wirtschafts- und Luftverkehrsregionen der Welt, schreibt der Flughafen Zürich in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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