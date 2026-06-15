Zürich - Investoren weltweit nehmen die Nachricht über ein Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran mit sichtlicher Erleichterung auf. Auch am Schweizer Aktienmarkt ist der Leitindex SMI zunächst mit Kursgewinnen von mehr als 1 Prozent gestartet. Allerdings lassen die schwächeren Schwergewichte diese Avancen abschmelzen. Das Abkommen folgt auf Monate zäher Verhandlungen. Ende dieser Woche soll das Abkommen in Genf unterzeichnet werden. Mit den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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