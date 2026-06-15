Wien (www.anleihencheck.de) - In der abgelaufenen Woche senkte das DIW die BIP-Prognose für Deutschland von 0,8 auf 0,5%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der IWF habe seine Schätzung für die Eurozone von 1,1% auf 0,9% reduziert, die EZB ihre Prognose von 0,9% auf 0,8%. Derartige Meldungen werde es in den kommenden Wochen und Monaten wohl noch viele geben. Vor allem für den Euroraum würden die Analysten der RBI die Vorhersagen allgemein für zu optimistisch halten - selbst bei einem unmittelbaren Ende der Kriegshandlungen im Nahen Osten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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