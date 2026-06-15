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Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L2XXX)



15.06.2026 / 11:58 CET/CEST

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Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties B.V. über 700 Mio. EUR, fällig am 4. September 2030 (ISIN DE000A3L2XXX)

Der Wandlungspreis der Anleihe ist aufgrund der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 10 der Anleihebedingungen angepasst worden, wirksam zum 15. Juni 2026. Der Wandlungspreis beträgt nun 107,2393 EUR (vorher 113,0871 EUR).

Die Geschäftsführung

LEG Properties B.V.