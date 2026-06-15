Am 16. Juni um 17 Uhr startet im Rahmen des österreichischen Erneuerbare-Ausbau-Gesetzes (EAG) die Ticketziehung für den zweite Fördercall dieses Jahres. Vergeben werden Investitionszuschüsse für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher - letzteres ausdrücklich nur in Verbindung mit dem Neubau oder der Erweiterung einer Photovoltaik-Anlage. Ab dem 17. Juni um 8 Uhr können dann bis zum 30. Juni Anträge eingereicht werden. Als Einreichzeitpunkt gilt automatisch der Zeitpunkt der Ticketziehung. Die EAG-Abwicklungsstelle erinnert nochmals ausdrücklich daran, dass ein Ticket allein keinen Förderantrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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