Paris / London / Zürich - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges hat an Europas Aktienmärkten für Kursgewinne gesorgt. Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 1,0 Prozent auf 6.249 Punkte. Ausserhalb der Eurozone legte der schweizerische SMI um 0,5 Prozent auf 13.779 Punkte zu. Der britische FTSE 100 stieg um 0,2 Prozent auf 10.488 Zähler. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran am Wochenende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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