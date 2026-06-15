Sarnen - Die Aktien der Matador Secondary Private Equity AG sind seit heute auch unter dem Tickersymbol SQL an der Schweizer Börse SIX kotiert. Der Referenzpreis liegt bei 3,85 Franken je Aktie, was einer Marktkapitalisierung von 57,7 Millionen Franken entspricht. Ein Handel fand heute bis 10.40 Uhr allerdings noch nicht statt. Dies könnte an der noch fehlenden Anbindung an Handelssystemen von Banken liegen, hiess es von Händlern. Eine Stellungnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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