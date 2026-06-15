Die Jackery Technologies GmbH und Homey, die Smart-Home-Plattform von Athom B.V., haben eine Kooperation zur Einbindung von Plug-in-Heimspeichern in ein Energiemanagement angekündigt. Die Speicher der SolarVault-3-Serie sollen dabei Echtzeitdaten aus dem Haushalt nutzen, um Lade- und Entladevorgänge dynamisch anzupassen. SolarVault 3 erhält Anbindung an Homey-PlattformDie Plug-in-Heimspeicher der SolarVault-3-Serie von Jackery lassen sich künftig in die Smart-Home-Plattform Homey integrieren. Wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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