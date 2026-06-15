Bei AUTO1 tut sich etwas. Die Aktie könnte nach einem charttechnischen Kaufsignal kurzfristig auf die Überholspur wechseln. Der Jahresauftakt des Online-Gebrauchtwagenhändlers ist gelungen. Für Fantasie sorgt zudem der Kapitalmarkttag am 17. Juni. Goldman Sachs hat im Vorfeld den Daumen gehoben.Die AUTO1 Group betreibt eine digitale Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Merchant und Retail. Das Merchant-Segment verkauft Gebrauchtwagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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