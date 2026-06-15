Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem freundlichen Start bis zum Mittag weiter klar im grünen Bereich gehalten, ist aber wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.935 Punkten berechnet, 1,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten MTU, Airbus und Heidelberg Materials, am Ende Rheinmetall, die Commerzbank und die Deutsche Telekom.



"Der Dax kann seine Eröffnungsgewinne nicht halten und ist wieder unter die Marke von 25.000 Punkten gerutscht", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Investoren nutzten zwar die geopolitische Entspannung, um sich in den Standardwerten einzukaufen, würden jedoch vorsichtiger bei Aktien aus den bisherigen Trendthemen wie Halbleiter- und Rüstungsaktien.



"Durch das angekündigte Friedensabkommen gewinnen die Anleger zunächst nur die Gelegenheit für ein kurzes Verschnaufen in den kommenden 60 Tagen", so Lipkow. "In dieser Zeit sollen Irans Atomkraftambitionen verhandelt und dafür letztlich eine finale Lösung gefunden werden. Die Gefahr einer erneuten Eskalation ist also nicht vom Tisch, sondern lediglich etwas reduziert." Es müsse sich zeigen, ob die Verhandlungspartner in den kommenden Wochen zu einer Lösung kommen und wie diese aussehen werde.





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