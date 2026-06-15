Eco Stor, Banco Santander und Nord LB haben sich auf eine Finanzierung des Batteriespeichers mit 300 Megawatt Leistung und 718 Megawattstunden Kapazität in Förderstedt in Sachsen-Anhalt verständigt. Im kommenden Jahr soll der Batteriespeicher voll betriebsbereit sein und wird dann eine der größten Anlagen dieser Art in Deutschland sein. Zur Höhe der Finanzierung wollte Eco Stor auf Nachfrage von pv magazine keine konkreten Angaben machen. Erst zu Monatsbeginn hat das Unternehmen jedoch für den Batteriespeicher in Förderstedt einen langfristigen Tolling-Vertrag mit Next Kraftwerke mit einer Laufzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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