Die ECO STOR GmbH hat gemeinsam mit Banco Santander und der NORD/LB die Finanzierung eines Batteriespeicherprojekts in Förderstedt abgeschlossen. Nach Angaben der Beteiligten handelt es sich um das bislang größte finanzierte Batteriespeicherprojekt Deutschlands. Batteriespeicher Förderstedt erreicht 300 MW LeistungDer Batteriespeicher in Förderstedt soll über eine Leistung von 300 MW und eine Speicherkapazität von 718 MWh verfügen. Laut ECO STOR übertrifft das Projekt den derzeit größten, in Deutschland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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