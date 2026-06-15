Zürich - Maurizio Pedrini wird per 1. Juli 2026 zum Leiter Fixed Income im Asset Management der Zürcher Kantonalbank ernannt. Bisher agierte er als stellvertretender Leiter des Bereichs Fixed Income und Leiter des Credit-Teams. Er folgt auf Sébastien Zöller, der bei der Zürcher Kantonalbank neu den Bereich Zins- und Kreditinstrumente im Handel verantwortet. Pedrini trat 2015 als Leiter Credit Fixed Income ins Asset Management der Zürcher Kantonalbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab