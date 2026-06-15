Zürich - Am Devisenmarkt treten die wichtigsten Währungspaare am Montagvormittag eher auf der Stelle. Mit dem angekündigten Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran vom Wochenende war zunächst der US-Dollar etwas zurückgefallen. Am Vormittag verharrt das Dollar/Franken-Paar bei 0,7932 in etwa auf dem Niveau vom Morgen. Zwar ist der Greenback gegenüber Freitag etwas zurückgekommen, generell notiert das Paar aber immer noch so hoch wie seit April ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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