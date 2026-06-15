Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - LEG Immobilien: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Properties über 700 Mio. EUR - AnleihenewsDer Wandlungspreis der Anleihe (ISIN DE000A3L2XXX/ WKN A3L21D) ist aufgrund der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025 gemäß § 10 der Anleihebedingungen angepasst worden, wirksam zum 15. Juni 2026. Der Wandlungspreis beträgt nun 107,2393 EUR (vorher 113,0871 EUR), so die LEG Immobilien SE in einer aktuellen Pressemitteilung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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