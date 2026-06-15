Dublin (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat ihre erste Zinserhöhung seit fast drei Jahren vollzogen und ihren wichtigen Einlagenzins um 25 Basispunkte auf 2,25% angehoben, so Violeta Todorova, Senior Research Analyst bei Leverage Shares & Income SharesDer Zinssatz für die Einlagefazilität, der Hauptrefinanzierungssatz und der Zinssatz für die Spitzenrefinanzierungsfazilität würden mit Wirkung zum 17. Juni 2026 auf 2,25%, 2,40% beziehungsweise 2,65% erhöht1. Der Schritt, der seit Langem angekündigt worden sei, markiere eine historische Wende im Vergleich zum Lockerungszyklus, der die Zinsen in den vergangenen zwei Jahren von 4% auf 2% gedrückt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de